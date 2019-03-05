2019-03-05T11:06:28+03:00
Общество

В Красноярске на Говорова построят новый комплексный автосервис

За участок муниципальной земли боролись представители среднего бизнеса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Говорова построят новый комплексный автосервисВ Красноярске на Говорова построят новый комплексный автосервисФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на улице Говорова (это Ленинский район), вскоре может появиться новый комплексный придорожный сервис: автозаправочная станция, автомойка и прачечная для автомобильных принадлежностей, мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей. Заниматься этим будет компания «Сеть – инжениринг», срок – 3 года 2 месяца. Именно эта компания, опередив двух конкурентов, выиграла накануне торги на право аренды земельного участка площадью 1440 квадратных метров.

Вот как прокомментировал это заместитель руководителя департамента горимущества Евгений Ростовцев:

- Аукционы для малого бизнеса – не только форма имущественной поддержки предпринимательского сообщества, но и возможность вовлечения земельных участков в деловой оборот. Муниципальные земли предоставляются исключительно под организацию и развитие предпринимательской деятельности, их нельзя передать третьим лицам, переуступить или сдать в залог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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