В красноярской школе появилась новая должность – «друг детей»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-05T10:41:59+03:00

Это как социальный педагог, только немного другое

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В школе № 45 появилась новая должность – друг детей. Но это неофициально, а на самом деле работу эту взял на себя социальный педагог Петр Ивасенко. Он более 30 лет занимается такой категорией детей, которых принято называть трудными. Поэтому знает, что на самом деле стоит за нестандартным поведением.

По словам педагога, ребенок – всегда жертва обстоятельств. И чем более вызывающе он себя ведет, тем больше он нуждается в любви и защите. И такие проблемы есть ведь не только у ребят из неблагополучных детей.

- На первом месте проблема недолюбленности. Родители либо вовсе не обращают на детей внимания, либо, напротив, душат их гиперопекой. Все чаще я сталкиваюсь с ситуациями, когда ребенок в ответ на похвалу не радуется, а начинает плакать. Он попросту не привык слышать теплые, ободряющие слова от своих родных и близких.

Со многими ребятами Петр Степанович продолжает общаться после их выпуска из школы.

ИСТОЧНИК KP.RU