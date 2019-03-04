Бизнесвумен из Ачинска оштрафовали за продажу попугая-нелегала

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-04T08:06:23+03:00

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Неприятным сюрпризом обернулась для предпринимательницы из Ачинска продажа экзотической птицы. Женщина много лет держит свой магазин, реализует в нем различные корма и принадлежности для домашних питомцев. А также продает самих животных, птиц и рыбок.

И вот недавно к ней с проверкой нагрянули представители Роспортебнадзора. Обнаружили в магазине нарушение правил продажи отдельных видов товаров. В частности отсутствие документов на попугая-кореллу. У яркой крохотной пичужки не было ветеринарного свидетельства, которое бы подтвердило, что она здорова. Нет информации для потенциальных покупателей, как потом содержать птицу, как кормить и ухаживать за ней.

К тому же при продаже попугая покупатель (в лице специалисты Роспотребнадзора) не получил кассового чека, в котором должны быть указаны все видовые характеристики птицы, наименование продавца, дата продажи и цена, подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу. Штраф за нарушение составил 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU