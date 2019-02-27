Превратился в живой факел. Мужчина поджег соседа, приютившего его бывшую жену

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-27T16:21:36+03:00

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Шокирующая история произошла в поселке Тепличный Усть-Абаканского района Хакасии. 37-летний мужчина поджег соседа, поселившего у себя его экс-жену и сына, сообщили в пресс-службе СУ СК России по РХ.

- Все случилось 17 ноября 2018 года, - говорят следователи. – Обвиняемый в поисках бывшей супруги пришел в дом к ее матери, расположенный на улице Спортивная. В тот момент там находились родители жены и их сосед.

После совместного распития спиртного гость потребовал сказать, где сейчас его супруга и их общий сын. Услышав, что они живут у соседа, который сидит рядом, мужчина пришел в ярость. Несколько раз ударил «обидчика», а после оглушил табуретом. Схватил бутылку с алкоголем, вылил на соседа и поднес зажигалку. Тот мгновенно превратился в живой факел.

Пострадавшего спасла хозяйка дома. Женщина отреагировала моментально: опрокинула на него ведро с водой, а потом позвонила в «скорую». Врачам удалось отстоять мужчину.

На поджигателя завели уголовное дело по признакам статьи «Покушение на убийство, совершенное с особой жесткостью». Расследование уже завершено – материалы передали в суд. Обвиняемому грозит серьезный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU