Под Красноярском покусанная бойцовской собакой женщина едва не потеряла сознание за рулем
Под Красноярском, на трассе Красноярск-Енисей, инспекторы ДПС оказали помощь женщине-водителю. Ей стало плохо за рулем, она остановилась на обочине в надежде, что автополицейские позаботятся о ней.
Под Красноярском покусанная бойцовской собакой женщина едва не потеряла сознание за рулем.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, это произошло накануне. Экипаж дорожно-патрульной службы нес службу на загородной трассе, когда увидели автомобиль «Тойота». Женщина-водитель рассказала: ее дома покусала собственная собака бойцовской породы. Пострадавшая решила самостоятельно добраться до медицинского учреждения, но не смогла. В дороге из-за сильной кровопотери она едва не потеряла сознание. Это удача, что она увидела машину ДПС.
Один из инспекторов пересел в «Тойоту» и вместе с женщиной помчался в медицинский центр, второй на служебной машине с мигалками сопровождал их.
- Благодаря слаженным действиям офицеров, женщине вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU