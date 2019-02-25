2019-02-25T07:37:56+03:00
Происшествия

Под Красноярском покусанная бойцовской собакой женщина едва не потеряла сознание за рулем

Инспекторы ДПС довезли ее до «Скорой помощи» [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском покусанная бойцовской собакой женщина едва не потеряла сознание за рулемПод Красноярском покусанная бойцовской собакой женщина едва не потеряла сознание за рулемФото: Мария ЛЕНЦ
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Под Красноярском, на трассе Красноярск-Енисей, инспекторы ДПС оказали помощь женщине-водителю. Ей стало плохо за рулем, она остановилась на обочине в надежде, что автополицейские позаботятся о ней.

Под Красноярском покусанная бойцовской собакой женщина едва не потеряла сознание за рулем.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, это произошло накануне. Экипаж дорожно-патрульной службы нес службу на загородной трассе, когда увидели автомобиль «Тойота». Женщина-водитель рассказала: ее дома покусала собственная собака бойцовской породы. Пострадавшая решила самостоятельно добраться до медицинского учреждения, но не смогла. В дороге из-за сильной кровопотери она едва не потеряла сознание. Это удача, что она увидела машину ДПС.

Один из инспекторов пересел в «Тойоту» и вместе с женщиной помчался в медицинский центр, второй на служебной машине с мигалками сопровождал их.

- Благодаря слаженным действиям офицеров, женщине вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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