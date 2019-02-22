«Енисей» проиграл «СКА-Нефтянику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-22T10:48:21+03:00

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Красноярский ХК «Енисей» потерпел поражение в матче со «СКА-Нефтяником» (Хабаровск). Игра проходила накануне в Красноярске, и поражение красноярцев уже назвали одним из самых крупных за всю историю клуба. Финальный счет поединка – 3:11 в пользу гостей. Хабаровчане «распечатали» ворота соперников на пятой минуте матча. Красноярцы, спустя несколько минут, ответили голом Алмаза Миргазова. Однако в финале первого тайма счет был уже 2:6 в пользу «СКА-Нефтяника».

Далее игра складывалась для красноярцев тяжело: гости постоянно атаковали. И серьезного сопротивления «Енисей» хабаровчанам дать не смог.

- Мы отдали много сил в Иркутске. Очень обидное поражение, конечно. Но мастерство их сказалось − использовали разрывы между зонами и компактно играли, - отметил после игры капитан «Енисея» Сергей Ломанов.

«СКА-Нефтяник» занимает первую строку в турнирной таблице чемпионата России по хоккею с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU