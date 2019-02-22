2019-02-22T10:48:21+03:00
Спорт

«Енисей» проиграл «СКА-Нефтянику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Счет 3:11
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: ХК ЕнисейФото: ХК Енисей
Изменить размер текста:

Красноярский ХК «Енисей» потерпел поражение в матче со «СКА-Нефтяником» (Хабаровск). Игра проходила накануне в Красноярске, и поражение красноярцев уже назвали одним из самых крупных за всю историю клуба. Финальный счет поединка – 3:11 в пользу гостей. Хабаровчане «распечатали» ворота соперников на пятой минуте матча. Красноярцы, спустя несколько минут, ответили голом Алмаза Миргазова. Однако в финале первого тайма счет был уже 2:6 в пользу «СКА-Нефтяника».

Далее игра складывалась для красноярцев тяжело: гости постоянно атаковали. И серьезного сопротивления «Енисей» хабаровчанам дать не смог.

- Мы отдали много сил в Иркутске. Очень обидное поражение, конечно. Но мастерство их сказалось − использовали разрывы между зонами и компактно играли, - отметил после игры капитан «Енисея» Сергей Ломанов.

«СКА-Нефтяник» занимает первую строку в турнирной таблице чемпионата России по хоккею с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
85-летняя пенсионерка из Красноярска получила загранпаспорт для переезда в Калининград
Прокуратура Красноярска ищет самострои после взрыва газа в доме на Кандагарской
В центре Красноярска ограничат движение из-за ремонта теплосетей
Красноярские статистики рассказали о мужском населении края
В Красноярске менеджер банка похитила со счетов вкладчиков 7 миллионов рублей
Водитель ГАЗели погиб после лобового ДТП с грузовиком в Красноярском крае
В честь Дня защитника Отечества Центр здоровья бесплатно обследует красноярцев
23 февраля красноярские поликлиники будут работать в обычном режиме
Президент подписал указ об усилении мер безопасности во время Универсиады в Красноярске
ВТБ Капитал Инвестиции запустил первый биржевой фонд российских корпоративных облигаций на Московской бирже
Последние выходные февраля в Красноярске будут теплыми
Искусственный снег у СФУ в Красноярске будет защищать деревья в мороз
На склоне горы у Николаевского моста появилась надпись «Енисейская Сибирь»
Красноярцам предлагают выбрать, что построить на месте ангара на Взлетке
В Красноярске на месте аллеи из спиленных елок появятся живые
В Красноярске управляющим компаниям напомнили о сосульках
В Красноярском крае инспектор ГУФСИН за взятку передал заключенному сим-карты
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
Это никакой не снег: красноярцам рассказали, зачем на газонах расстелили белый синтепон
В Красноярске открылся памятник бойцам спецназа
На Таймыре браконьер замаскировал выловленных осетров под штабелем досок