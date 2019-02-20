Красноярские рыбаки устроят первенство по зимней ловле

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-20T10:59:13+03:00

Ежегодные состязания развернутся на водохранилище уже в 10 раз

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Рыбаки Советского района Красноярска устроят между собой первенство по зимней спортивной рыбалке. Они пройдут 9 марта на Красноярском водохранилище в районе поселка Хмельники (база отдыха «Алые паруса»). Это будет уже 10-е ежегодное соревнование, в этом году оно посвящено 50-летнему юбилею района.

Организаторы приглашают показать свое мастерство и везение как новичков, так и профессионалов. Необходимо иметь собственные рыболовные снасти. По условиям соревнований, ловить рыбу можно будет в течение 4-х часов на одну мормышку, разрешается прикормка.

Победителей и призеров в личном первенстве будут определять по весу выловленной рыбы. А если вес одинаковый, то выиграет тот, у кого количество рыбы больше.

Поощрительные призы по итогам соревнования:

- за первую выловленную рыбу,

- за самую большую рыбу,

- самому юному и самому пожилому участникам.

Женщины будут соревноваться между собой. И отдельно рыбаки посоревнуются на скорость бурения льда.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в кабинете 405 (отдел по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации советского района), а также по телефонам: 220-19-75, 220-19-71.

ИСТОЧНИК KP.RU