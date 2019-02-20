Красноярские рыбаки устроят первенство по зимней ловле
Рыбаки Советского района Красноярска устроят между собой первенство по зимней спортивной рыбалке. Они пройдут 9 марта на Красноярском водохранилище в районе поселка Хмельники (база отдыха «Алые паруса»). Это будет уже 10-е ежегодное соревнование, в этом году оно посвящено 50-летнему юбилею района.
Организаторы приглашают показать свое мастерство и везение как новичков, так и профессионалов. Необходимо иметь собственные рыболовные снасти. По условиям соревнований, ловить рыбу можно будет в течение 4-х часов на одну мормышку, разрешается прикормка.
Победителей и призеров в личном первенстве будут определять по весу выловленной рыбы. А если вес одинаковый, то выиграет тот, у кого количество рыбы больше.
Поощрительные призы по итогам соревнования:
- за первую выловленную рыбу,
- за самую большую рыбу,
- самому юному и самому пожилому участникам.
Женщины будут соревноваться между собой. И отдельно рыбаки посоревнуются на скорость бурения льда.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в кабинете 405 (отдел по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации советского района), а также по телефонам: 220-19-75, 220-19-71.
ИСТОЧНИК KP.RU