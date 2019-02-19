В Ачинске предпринимателя наказали за продажу ненастоящего «Nike»
В Ачинске предпринимателя наказали за продажу ненастоящего «Nike». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, отдел, в котором торговал предприниматель, находится в торговом комплексе «Кристалл» у железнодорожного вокзала в Ачинске. В отделе бизнесмен продавал одежду и обувь с маркировкой всемирно известной марки «Nike».
- Правообладатель право на использование указанного товарного знака индивидуальному предпринимателю не предоставлял, - говорят в -службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На бизнесмена завели административное дело на статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним и обозначений для однородных товаров. Дело передали в арбитражный суд, который решил: предпринимателя оштрафовать на 50 000 рублей, а весь товар – конфисковать.
ИСТОЧНИК KP.RU