СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-19T07:05:50+03:00

В отделе бизнесмен продавал одежду и обувь с маркировкой всемирно известной марки «Nike». Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

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В Ачинске предпринимателя наказали за продажу ненастоящего «Nike». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, отдел, в котором торговал предприниматель, находится в торговом комплексе «Кристалл» у железнодорожного вокзала в Ачинске. В отделе бизнесмен продавал одежду и обувь с маркировкой всемирно известной марки «Nike».

- Правообладатель право на использование указанного товарного знака индивидуальному предпринимателю не предоставлял, - говорят в -службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На бизнесмена завели административное дело на статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним и обозначений для однородных товаров. Дело передали в арбитражный суд, который решил: предпринимателя оштрафовать на 50 000 рублей, а весь товар – конфисковать.

ИСТОЧНИК KP.RU