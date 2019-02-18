СЕГОДНЯ 05:24 2019-02-18T05:24:23+03:00

Победа участников будет зависеть от количества кликов под их рисунками

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Началооось! На сайте kp.ru стартовало голосование в конкурсе «Нарисуй своего снеговика!». Кто попадет в финал, будет зависеть от группы поддержки того или иного участника.

Конкурс детского рисунка медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит в честь Дня снеговика. А поскольку мы живем в России, наши снеговики отмечают двойной праздник: 18 января - международный День снеговика, а 28 февраля – День снеговика празднуется в нашей стране.

Более 300 ребят прислали на конкурс свои рисунки. А там снеговики-волонтеры, модницы, весельчаки, доктора, путешественники… Фантазии наших юных участников остается только позавидовать. Но согласитесь, самая главная ценность – это крепкая и дружная семья. Именно такую нарисовал Сережа Никифоров. Мальчику всего 4 года, а он сумел тонко уловить эмоции и чувства и изобразить их на своем рисунке. Невооруженным глазом видно, что мама-снеговик и папа-снеговик любят друг друга и своих малышей-снеговичков. «Счастье - это крепкая семья!», - подписал свою конкурсную работу Сергей.

Напоминаем, что голосование продлится до 25 февраля. 1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru.

Еще три победителя – это обладатели номинаций:

- самый необычный снеговик;

- самый веселый снеговик;

- самый семейный снеговик.

28 февраля состоится торжественное награждение победителей конкурса.

Проголосовать за рисунки участников можно по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после подведения итогов.

Партнеры проекта:

Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех»

ООО «Универсал Крайпотребсоюза»

ИСТОЧНИК KP.RU