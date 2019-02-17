Красноярский школьник попал в команду Пелагии на шоу «Голос. Дети»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-17T10:55:49+03:00

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13-летний красноярец Артем Кукин пять раз пытался попасть в шоу «Голос. Дети». И добился своего! Шестой сезон стал для него счастливым.

- Надо совершенствоваться и просто пытаться! – рассказал журналистам первого канала секрет своего успеха Артем. - Я пока не задумываюсь, кем хочу стать. У меня есть много возможностей. Я меломан, мне нравятся любые инструменты, если это звучит красиво.

Напомним, в шестом сезоне у руля наставники - Пелагея, Лобода и Валерий Меладзе! Пока на этапе слепых прослушиваний каждый набирает свою команду. Во время этого испытания красноярский участник спел песню «New York State of Mind» американского исполнителя Билли Джоэла. Голос юного таланта с первых минут покорил певицу Пелагею, и она нажала заветную красную кнопку.

- У тебя такой красивый тембр, и при этом техника просто отличная, отличный вкус, ты музыкант, - пояснила свой выбор Пелагея. - А потом, когда я повернулась, там такая улыбка озарила мир! Короче, я так счастлива, что ты в моей команде! Просто великолепно!

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, еще перед началом прослушиваний бабушка советовала Артему остановить свой выбор на Пелагее. Так получилось, что ее слова оказались пророческими.

Как сообщается в группе проекта в соцсети, накануне, 16 февраля, зрители в интерактивном эфире выбирали лучшего наставника проекта. И им стала – Пелагея! Она набрала 57 процентов голосов. Голосование продолжится уже в следующую пятницу. А имя лучшего наставника сезона мы узнаем в финале.

КСТАТИ

В 2016 году первое место во взрослом «Голосе» заняла певица Дарья Антонюк. Даша родом из Зеленогорска Красноярского края. Сейчас живет в Москве и продолжает завоевание музыкального Олимпа.

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ИСТОЧНИК KP.RU