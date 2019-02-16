Обманутые дольщики «Реставрации» провели громкий митинг в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-16T12:51:50+03:00

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Обманутые дольщики «Реставрации» провели сегодня митинг в сквере Космонавтов в Зеленой роще. Люди, ставшие заложниками махинаций в сфере строительства, пришли вместе со своими детьми и плакатами, на которых - призывы к властям решить проблему и домтроить дома, которые бросил обанкротившийся застройщик. Организаторы митинга назвали его «громким» и заранее попросили участников принести с собой бубенцы, дудки и свистульки - в общем, все, что может создавать шум.

«Нас не слышат?!Так пошумим!» - таков лозунг прошедшего митинга. Никаких провокаций и агрессии со стороны пострадавших дольщиков не было, их цель - привлечь к проблеме внимание губернатора Александра Усса. Собственно, и многие плакаты с лозунгами адресованы именно ему.

Напомним, скандал вокруг компании разразился в конце сентября прошлого года: недостроенными остались два объекта: жилой комплекс «Фестиваль» в микрорайоне Солнечном был готов на 70 % и жилой комплекс «Эдельвейс-Next» в Студгородке – на 90 %. Сдать их планировали до конца прошлого года. Руководитель «Реставрации» бежал в Италию, но был экстрадирован. Против него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU