2019-02-12T15:43:06+03:00
Общество

Эпидемия гриппа отступила от Красноярского края

Отмечается снижение заболеваемости
Ася ЖУКОВА
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Эпидемия гриппа отступила от Красноярского края.Эпидемия гриппа отступила от Красноярского края.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Эпидемия гриппа в Красноярском крае пошла на спад. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 14,8%, отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Всего за неделю с 4 по 10 февраля за медпомощью обратились 17032 человека. Заболеваемость составила почти 60 человек на 10 тысяч, а это ниже эпидпорога на 16,4 %. Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет.

Пока эпидемический порог сохраняется на 8 территориях: в Красноярске, Минусинске, Сухобузимском, Шушенском, Саянском, Манском, Идринском и Минусинском районах.

Чтобы уберечь себя от гриппа и ОРВИ, жителям советуют носить медицинские маски (их меняют каждые два часа), поменьше находиться в местах массового скопления людей, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, почаще проводить влажную уборку и проветривать помещения.

Сейчас управление Роспотребнадзора проводит горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Получить консультацию можно по телефону 8(391)226-89-50 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Оставить обращение можно на официальном сайте http://24.rospotrebnadzor.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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