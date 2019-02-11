2019-02-11T14:03:16+03:00
Происшествия

Сотрудники ДПС дважды за ночь спасли дальнобойщика, замерзающего на трассе под Красноярском

У КаМАЗа отказала печка [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: стопкадр с видеоФото: стопкадр с видео
Изменить размер текста:

Полицейские дважды за ночь выручили из беды замерзающего на трассе Р255 «Сибирь» дальнобойщика из Челябинской области, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Мужчина ехал на КаМАЗе в Амурскую область, и среди ночи в лютый мороз автономная печь в грузовике наотрез отказалась работать. Замерзла. Помыкавшись и попробовав своими силами починить неисправность, водитель понял, что попал в передрягу и позвал на помощь полицейских.

Дважды выручили из беды дальнобойщика.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Сообщение о замерзающем на трассе водителя грузовика поступило поздно ночью в дежурную часть Межмуниципального отдела «Бородинский», - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Сотрудники ОГИБДД Дмитрий Писарев и Егор Филиппов незамедлительно выехали на место происшествия, вызвали организацию по обогреву автомобиля, а после устранения причин поломки автономной печи сопроводили водителя до ближайшего населенного пункта.

Чтобы уж наверняка не замерз. Но что-то пошло не так, и спустя несколько часов тот же водитель вновь попросил о помощи. Оказалось, печка в КамАЗе снова отказалась греть. Тогда Писарев и Филиппов опять приехали, и на этот раз проводили до станции техобслуживания. Водитель, конечно, сказал им спасибо. Еще бы! Оказаться в незнакомой местности в лютый мороз со сломанной печью в грузовике - рискованное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор края рассказал президенту, как в Красноярске сносят ветхие дома
В Красноярске на стройке из шахты лифта достали тело мужчины
Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку
В Красноярске построят три новых школы в этом году
Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном
Красноярским инспекторам ДПС выдали планшеты, чтобы быстрее штрафовать водителей
ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Красноярске сделали новые и переименовали старые автобусные остановки
Мэрию заставляют отремонтировать аварийное общежитие в центре Красноярска
В красноярском детском саду устроили выставку рисунков, где главными героями стали снеговики
На скользкие ступеньки Виноградовского моста положили резиновые коврики
Мэр Красноярска высказался за снос строящегося на тротуаре кафе «Кантри»
В Красноярске назвали самые популярные у прервоклассников школы
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
Роман о любви в подарок – только читателям «Комсомолки»!
В Красноярском крае лесоруб сжег товарищей в вагончике
В «Роевом ручье» проверили, вспомнят ли соску подросшие лосята, и накормили их отваром
Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей
Бобровый лог сменил режим работы из-за подготовки к Универсиаде
Красноярка продает коллекцию точилок для карандашей за миллион рублей
Об участии в Универсиаде-2019 заявили 58 стран мира
Медсестрам в Сосновоборске выплатили зарплату после вмешательства прокуроров
В Красноярском крае на 5 лет запретили срезать панты у северных оленей
Красноярск сутки продержался в топ-3 рейтинга самых грязных городов мира
В Красноярске «заминировали» Арену-Север