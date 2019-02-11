Сотрудники ДПС дважды за ночь спасли дальнобойщика, замерзающего на трассе под Красноярском
Полицейские дважды за ночь выручили из беды замерзающего на трассе Р255 «Сибирь» дальнобойщика из Челябинской области, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Мужчина ехал на КаМАЗе в Амурскую область, и среди ночи в лютый мороз автономная печь в грузовике наотрез отказалась работать. Замерзла. Помыкавшись и попробовав своими силами починить неисправность, водитель понял, что попал в передрягу и позвал на помощь полицейских.
Дважды выручили из беды дальнобойщика.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю
- Сообщение о замерзающем на трассе водителя грузовика поступило поздно ночью в дежурную часть Межмуниципального отдела «Бородинский», - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Сотрудники ОГИБДД Дмитрий Писарев и Егор Филиппов незамедлительно выехали на место происшествия, вызвали организацию по обогреву автомобиля, а после устранения причин поломки автономной печи сопроводили водителя до ближайшего населенного пункта.
Чтобы уж наверняка не замерз. Но что-то пошло не так, и спустя несколько часов тот же водитель вновь попросил о помощи. Оказалось, печка в КамАЗе снова отказалась греть. Тогда Писарев и Филиппов опять приехали, и на этот раз проводили до станции техобслуживания. Водитель, конечно, сказал им спасибо. Еще бы! Оказаться в незнакомой местности в лютый мороз со сломанной печью в грузовике - рискованное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU