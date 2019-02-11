Сотрудники ДПС дважды за ночь спасли дальнобойщика, замерзающего на трассе под Красноярском

11 Февр. 14:02 2019-02-11T14:03:16+03:00

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Полицейские дважды за ночь выручили из беды замерзающего на трассе Р255 «Сибирь» дальнобойщика из Челябинской области, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Мужчина ехал на КаМАЗе в Амурскую область, и среди ночи в лютый мороз автономная печь в грузовике наотрез отказалась работать. Замерзла. Помыкавшись и попробовав своими силами починить неисправность, водитель понял, что попал в передрягу и позвал на помощь полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/691148" frameborder="0"></iframe> Дважды выручили из беды дальнобойщика.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Сообщение о замерзающем на трассе водителя грузовика поступило поздно ночью в дежурную часть Межмуниципального отдела «Бородинский», - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Сотрудники ОГИБДД Дмитрий Писарев и Егор Филиппов незамедлительно выехали на место происшествия, вызвали организацию по обогреву автомобиля, а после устранения причин поломки автономной печи сопроводили водителя до ближайшего населенного пункта.

Чтобы уж наверняка не замерз. Но что-то пошло не так, и спустя несколько часов тот же водитель вновь попросил о помощи. Оказалось, печка в КамАЗе снова отказалась греть. Тогда Писарев и Филиппов опять приехали, и на этот раз проводили до станции техобслуживания. Водитель, конечно, сказал им спасибо. Еще бы! Оказаться в незнакомой местности в лютый мороз со сломанной печью в грузовике - рискованное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU