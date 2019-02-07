2019-02-07T05:21:34+03:00
Происшествия

В Туве педофил заколол ломом 8-летнюю жертву

Из опасения, что она расскажет о нем в полиции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве педофил заколол ломом 8-летнюю жертвуВ Туве педофил заколол ломом 8-летнюю жертвуФото: Мария ЛЕНЦ
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Жуткая история произошла в тувинском селе Болгазын Тандынского района. 56-летний местный житель обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки. Следствие по этому делу уже завершено и направлено в суд для рассмотрения.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следственного комитета, в тот роковой день 15 мая прошлого года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Около 18 часов вечера он увидел незнакомую девочку, она неспеша возвращалась домой из школы.

Рядом – заброшенный дом. Мужчина убедился, что их никто не видит, пообещал девочке конфеты и завел школьницу в заброшенный дом. Чтобы жертва не сопротивлялась, он придушил ее, потом надругался. Когда осознал, что когда девочка придет в себя, она обязательно расскажет о нем в полиции, решил избавиться от нее. Металлическим ломом он несколько раз ударил ее в грудь. Один из ударов пришелся в область сердца.

В конце обвиняемый вынес тело девочки на улицу, а сам скрылся на чабанскую стоянку, где его и задержали спустя три дня. Это преступление вызвало в республике большой общественный резонанс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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