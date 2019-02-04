2019-02-04T16:29:34+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в мороз произошло 54 пожара

К счастью, обошлось без жертв
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае в мороз произошло 54 пожараВ Красноярском крае в мороз произошло 54 пожараФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае с наступлением морозов повышается риск бытовых пожаров. Это объясняется тем, что население старается обогреть свои жилища, используя для этого неисправные или самодельные нагревательные приборы. Или круглосуточно топит печи, нарушая правила эксплуатации. Так, за два выходных дня в крае произошли 54 пожара, из них 13 – по первой причине, 19 – по второй.

2 февраля в Канске около 22 часов загорелся жилой дом, из него эвакуировали двух человек. Два часа пришлось бороться с огнем пожарным, чтобы отстоять дом. Причина – хозяева перекалили печь.

В этот же день поздней ночью в Лесосибирске произошел пожар в 16-квартирной двухэтажке. Через 7 минут, когда прибыли пожарные, горело личное имущество в подъезде на 1-м этаже. 8 человек вывели по задымленной лестнице, еще 20 – через окна по специальным лестницам.

3 февраля в Красноярске около 18 часов вечера пришлось тушить пожар в двухэтажном трехквартирном жилом доме. Сгорела кровля, повреждены перекрытия, выгорела квартира на 120 квадратных метров. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В список самых доходных вакансий Красноярска попали веб-программист, отоларинголог и арбитражный судья
В Красноярске из-за морозов отменяют десятки междугородных автобусных маршрутов
Радующегося морозу снеговика нарисовал на конкурс детских рисунков 4-летний мальчик из Красноярска
В Красноярске арестовали 47 шуб из натурального меха на миллион рублей
Красноярская телефонная мошенница откровенно рассказала, как обманула 27 человек на 500 тысяч рублей
После Универсиады Красноярску останется около 150 новых автобусов
В Красноярском крае инспектор стройнадзора брал взятки стройматериалами
В Красноярске на Дрокинской горе начали возводить 47-метровый крест
В Красноярском крае планируют разводить снежных барсов
На юге Красноярского края лесничество заключило сделку с покойником
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
В Красноярском крае должница сменила имя, чтобы спастись от долгов
Хакасский интернет-мошенник обманул жителя Нижнего Новгорода
За три морозных дня в Красноярске задержали 34 нетрезвых водителя
Красноярским выпускникам сообщили, когда пройдет последний звонок
ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам
В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодами
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В аэропорту Красноярска из-за морозов отменили несколько рейсов
В Эвенкии продолжают штрафовать школы за холодные помещения
В Красноярском перинатальном центре в январе появились на свет 266 малышей
Красноярцы за вывоз мусора в январе заплатят меньше