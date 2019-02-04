В Красноярском крае в мороз произошло 54 пожара

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-04T16:29:34+03:00

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В Красноярском крае с наступлением морозов повышается риск бытовых пожаров. Это объясняется тем, что население старается обогреть свои жилища, используя для этого неисправные или самодельные нагревательные приборы. Или круглосуточно топит печи, нарушая правила эксплуатации. Так, за два выходных дня в крае произошли 54 пожара, из них 13 – по первой причине, 19 – по второй.

2 февраля в Канске около 22 часов загорелся жилой дом, из него эвакуировали двух человек. Два часа пришлось бороться с огнем пожарным, чтобы отстоять дом. Причина – хозяева перекалили печь.

В этот же день поздней ночью в Лесосибирске произошел пожар в 16-квартирной двухэтажке. Через 7 минут, когда прибыли пожарные, горело личное имущество в подъезде на 1-м этаже. 8 человек вывели по задымленной лестнице, еще 20 – через окна по специальным лестницам.

3 февраля в Красноярске около 18 часов вечера пришлось тушить пожар в двухэтажном трехквартирном жилом доме. Сгорела кровля, повреждены перекрытия, выгорела квартира на 120 квадратных метров. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU