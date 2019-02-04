После Универсиады Красноярску останется около 150 новых автобусов

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-04T13:42:51+03:00

Это почти половина тех, что куплены для Игр

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После того, как Универсиада закончится, Красноярску останется большое наследие. В том числе почти 150 новых автобусов, которые были закуплены специально, с конвейера, для спортивного события. Об этом рассказал губернатор края Александр Усс, посетив центр транспортного обслуживания Универсиады, пишут «Городские новости».

- В общей сложности во время проведения Универсиады будет использовано порядка 300 единиц легкового транспорта и приблизительно такое же количество автобусов. Важно отметить, что половина автобусов, которые будут задействованы в обслуживании гостей и спортсменов, останутся в Красноярске. Часть будет использоваться на улицах краевого центра, в качестве общественного маршрутного транспорта. Часть – в качестве туристических транспортных средств. Ну и порядка 50 мы намерены передать в муниципальные образования.

Добавим, что состав водителей для Зимних игр уже сформирован. Их набирали по жесткому принципу, несколько раз тестировали на знания ПДД. 30 водителей из команды – девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU