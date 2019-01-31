2019-01-31T04:40:34+03:00
Происшествия

Врезавшееся в палец кольцо помогли снять спасатели

Их вызвали врачи «скорой»
Ася ЖУКОВА
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Врезавшееся в палец кольцо помогли снять спасатели. Фото: тувинский поисково-спасательный отряд.Врезавшееся в палец кольцо помогли снять спасатели. Фото: тувинский поисково-спасательный отряд.
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Слишком тесное кольцо жительнице Енисейского района Красноярского края пришлось снимать с помощью спасателей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в пресс-службе краевого учреждения «Спасатель».

По данным ведомства, избавиться от кольца самостоятельно хозяйка не могла - сильно распух палец. Поэтому вызвала «скорую». А врачи обратились в МЧС. Приехавшие на вызов спасатели разжали металл и достали палец из плена.

Кстати, если вам стало мало кольцо, можно попробовать снять его своими силами. Для этого намажьте палец мылом, маслом или вазелином.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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