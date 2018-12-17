СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-17T10:49:03+03:00

Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет. Фото: тувинский поисково-спасательный отряд.

Но в последнее время палец сильно опух…

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В Туве спасатели помогли женщине снять обручальное кольцо, которое она носила в течение 30 лет. Однако в последнее время палец сильно распух, от украшения надо было избавляться.

Но освободиться от него самостоятельно женщина не смогла. Между тем кольцо доставляло хозяйке большой дискомфорт – все сильнее и сильнее врезаясь в кожу. Пришлось обращаться за помощью.

- Но увы, на тот момент палец пострадавшей слишком распух, - пояснили в тувинском поисково-спасательном отряде. – Мы решили разрезать кольцо.

И палец спасли, и кольцо сохранили. Фото: тувинский поисково-спасательный отряд.

Но женщина взмолилась: не надо! Оказалось, не расставалась с ним долгие годы. Украшение было очень ей дорого. Тогда решили пойти другим путем. Смазали палец маслом и выкрутили кольцо с помощью ниток.

Так и «мою прелесть» спасли, и руку сохранили. Спасибо спасателям!