2019-01-29T04:49:07+03:00
Дом. Семья

Поправилась и не боится людей: спасенную на Диксоне медведицу готовят к «переезду» в новый вольер

В красноярском зоопарке рассказали, как живет Урсула, привезенная с крайнего севера [фото]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Сейчас Урсула весит 180 килограммов. Фото: "Роев ручей"Сейчас Урсула весит 180 килограммов. Фото: "Роев ручей"
Изменить размер текста:

Поправилась и не боится людей: спасенную на Диксоне медведицу готовят к «переезду» в новый вольер. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев Ручей».

Напомним, осенью на улицах заполярного поселка Диксон появился белый медвежонок, медведицы рядом не было. Стало понятно, медвежонок остался без мамы и может погибнуть. Малыша решили отправить в красноярский зоопарк.

Как выяснилось уже в «Роеве», найденыш – самочка. За три месяца Урсула (такую кличку дали медведице) хорошо набрала вес и перестала бояться людей.

- Раньше Урсула избегала встречи с людьми и старалась спрятаться, сейчас же, радуется посетителям, а особенно работникам парка, которые ухаживают за ней и занимаются тренингом. Детенышам животных, также, как и всем детям необходимо учиться. Чтобы медведь и зоолог понимали друг – друга, им необходимо часто и подолгу общаться, необходимо учить животное выполнять различные команды, угощая лакомством в награду. Иначе, как объяснить, что нужно перейти в соседний вольер или, к примеру, подозвать его, чтобы осмотреть? Кропотливая работа дает результат: медвежонок по просьбе зоолога встает в полный рост, протягивает лапу, - говорят в зоопарке.

Медведицу специально тренируют, чтобы она не боялась людей. Фото: "Роев ручей"

Медведицу специально тренируют, чтобы она не боялась людей. Фото: "Роев ручей"

Сейчас в «Роеве ручье» строят большой вольер для белых медведей. «Переезда» в него ждут и «старожилы» зоопарка (Седов, Феликс и Аврора) и Урсула.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В горсовете отложили пока вопрос о повышении зарплаты мэру Красноярска
Пятерых жителей Железногорска, 14 дней мучавших и убивших предпринимателя, будут судить
Горящую на трассе под Красноярском иномарку тушили снегом
Светильники на проспекте Котельникова соответствуют ГОСТу
В Красноярске будут судить экс-замначальника управления безопасности ГУФСИН, избившего 6 заключенных
Антитеррористическая комиссия прокоментировала сообщения о минировании в Красноярске
Самого ответственного снеговика в мире нарисовала 7-летняя девочка из Красноярска
В Красноярске женщина с сыном погибли в пожаре из-за неисправного телевизора
На правобережье, в элитном районе Краснрярска, установили датчик контроля воздуха
В Хакасии более 15 тысяч человек эвакуировано из-за сообщений о минировании
Лучше, чем думали: в администрации Красноярска рассказали о пробках после введения «выделенок»
В Красноярске пообещали превратить ржавую теплотрассу в арт-объект
Подсветка на Коммунальном и Виноградовском мостах будет работать по расписанию
Красноярские спасатели выручили заблудившихся туристов
В красноярских школах открывают классы для взрослых учеников
Появилась информация об эвакуации красноярских школ из-за сообщений о минировании
В Красноярске на 4,5 процента подорожали лекарства
Экс-участник Дома-2 Александр Гобозов женится на красноярке
В Красноярске прошла Инклюзиада-2019 в поддержку особенных детей
Красноярки из клуба «Бегодевочки» устроили забег по 12 арт-елкам
Из Абакана в Москву можно улететь за 7,5 тысяч рублей
Сборная России - лидер медального зачета турнира UWW «Гран-при Иван Ярыгин-2019» в Красноярске
На Красноярск обрушился сильный ветер
В Туве мужчина пытался растопить печь бензином и едва не сгорел заживо
Красноярские городовые оштрафовали нарушителей правил благоустройства на 4 миллиона рублей
104-летняя красноярка рассказала, как пережила блокаду Ленинграда
Тура приняла Эстафету огня Зимней универсиады-2019 в 37-градусные морозы
Жительницу Тувы подозревают в мошенничестве при оформлении кредита