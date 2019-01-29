СЕГОДНЯ 04:47 2019-01-29T04:49:07+03:00

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Поправилась и не боится людей: спасенную на Диксоне медведицу готовят к «переезду» в новый вольер. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев Ручей».

Напомним, осенью на улицах заполярного поселка Диксон появился белый медвежонок, медведицы рядом не было. Стало понятно, медвежонок остался без мамы и может погибнуть. Малыша решили отправить в красноярский зоопарк.

Как выяснилось уже в «Роеве», найденыш – самочка. За три месяца Урсула (такую кличку дали медведице) хорошо набрала вес и перестала бояться людей.

- Раньше Урсула избегала встречи с людьми и старалась спрятаться, сейчас же, радуется посетителям, а особенно работникам парка, которые ухаживают за ней и занимаются тренингом. Детенышам животных, также, как и всем детям необходимо учиться. Чтобы медведь и зоолог понимали друг – друга, им необходимо часто и подолгу общаться, необходимо учить животное выполнять различные команды, угощая лакомством в награду. Иначе, как объяснить, что нужно перейти в соседний вольер или, к примеру, подозвать его, чтобы осмотреть? Кропотливая работа дает результат: медвежонок по просьбе зоолога встает в полный рост, протягивает лапу, - говорят в зоопарке.

Медведицу специально тренируют, чтобы она не боялась людей. Фото: "Роев ручей"

Сейчас в «Роеве ручье» строят большой вольер для белых медведей. «Переезда» в него ждут и «старожилы» зоопарка (Седов, Феликс и Аврора) и Урсула.