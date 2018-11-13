2018-11-13T10:33:22+03:00
Дом. Семья

Медвежонок, спасенный на Диксоне, оказался медведицей!

В «Роевом Ручье» зоологи определили пол малыша
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото со страницы Андрея Горбаня в FacebookФото со страницы Андрея Горбаня в Facebook
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Напомним, история спасения малыша началась в сентябре, когда жители Диксона заметили белого медвежонка на улицах поселка. Однако мамы-медведицы рядом не было, медвежонок скитался один. Решили переселить его в «Роев ручей». Определили возраст, около двух лет, и вес, около 100 килограммов, но пол узнали только сейчас.

"Немножко инсайда. Барышня таки оказалась барышней, естественные приметы не подвели. Врачи и зоологи оказались на высоте, медвежонок проснулся уже в специально отремонтированном вольере. Авроре обстановочка явно не нравится, подглядывает за соседкой, обиженно сопит и пытается съесть меня. Феликс довольно делает вид, что он не при делах», – написал в «Фейсбуке» директор парка Андрей Горбань.

Напомним, первого белого медведя по кличке Седов в 2004 году подарил парку по просьбе «Комсомольской правды»-Красноярск Александр Хлопонин, который тогда был губернатором Красноярского края. Сейчас в «Роевом ручье» уже несколько краснокнижных хищников, но Седов остается старожилом и патриархом и постоянно выезжает в другие зоопарки страны для продолжения рода.

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