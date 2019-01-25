Студенты вузов Красноярского края получат именные стипендии по 18 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-25T16:49:26+03:00

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Сегодня, 25 января – в День российского студенчества – состоялось чествование лучших учащихся вузов Красноярского края. А самая лучшая награда для студента – это именная стипендия. В этом году было подано 123 ходатайства о присуждении стипендий, победителями стали 42 человека.

Юноши и девушки достигли значительных результатов в учебе, победили в различных олимпиадах и конкурсах. Среди них 28 человек – это выпускники 2019 года. Они будут получать по 18 тысяч рублей ежемесячно до конца учебного года. Остальные победители, а это 14 студентов, в течение года будут получать по 8,5 тысячи рублей ежемесячно.

Всего с 2006 года такие поощрения присуждены 562 студентам, общая сумма выплат достигла более 45 миллионов рублей. Отбор стипендиатов на основании ходатайств и документов, подтверждающих их достижения, проводит экспертная комиссия ученых и авторитетных специалистов в соответствующих областях.