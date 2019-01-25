2019-01-25T11:50:14+03:00
Общество

Красноярские волонтеры создают «Фонд ГСМ»

Это нужно для поиска детей и взрослых
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские волонтеры создают «Фонд ГСМ». Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"Красноярские волонтеры создают «Фонд ГСМ». Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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КРОО «Поиск пропавших детей – Красноярск» многим известен. Добровольцы этой организации принимают участие в поисках детей и взрослых. На счету волонтеров десятки и сотни людей, которые вернулись домой к своим близким.

Сейчас организация вынуждена обратиться за помощью. Впереди – сезон поисков. Будет много потерявшихся туристов, дачников, грибников из таежных деревень. Волонтерам придется выезжать на дальние расстояния, в соседние районы. По опыту прошлых лет бывали случаи, когда на поиски отправлялись по десятку машин с добровольцами. Если с транспортом вопрос как-то решается, то вот с ГСМ всегда напряженка: за свой счет заправляться – это всегда накладно. К тому же цены на бензин выросли.

- Мы будем рады любой помощи, ждем, что откликнутся руководители автозаправок и просто все неравнодушные красноярцы. Взамен предоставим полную отчетность по приходу и расходу средств и ГСМ, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск руководитель движения Оксана Василишина.

Реквизиты банка можно найти на официальной странице организации в соцсетях.

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