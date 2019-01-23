2019-01-23T15:00:37+03:00
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Беркут разорвал лисицу в заповеднике Красноярского края

Об охоте опасной птицы рассказали ученые
Ася ЖУКОВА
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Беркут разорвал лисицу в заповеднике Красноярского края. На фото - беркут на туше козерога. Фото: регистратор заповедника.Беркут разорвал лисицу в заповеднике Красноярского края. На фото - беркут на туше козерога. Фото: регистратор заповедника.
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В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края беркут разодрал лисицу. Об охоте и повадках опасной птицы рассказали научные сотрудники.

Не так давно во время полевых работ они обнаружили останки лисицы. Скорее всего, один хищник стал жертвой другого – беркута, заключили исследователи. В заповеднике самый крупный орел (беркут весит больше 6,5 кг) живет на Хемчикском и Куртушибинском хребтах, а также на южном склоне Саянского.

Кстати, беркутов здесь довольно много. Потому что им есть, на кого охотиться. Хищник может одолеть добычу, которая гораздо крупнее его. Завалить горного козла, например. Способы охоты у него разные: чаще всего одной лапой хватает за голову, другой за спину - ломает позвоночник. Но может и ударить в шею острым клювом.

- По-видимому, лисица стала жертвой хищной птицы недавно, - говорит старший научный сотрудник Роман Афанасьев. - В природе чаще всего не остается отходов – что не доел хищник, подъедают падальщики, а оставшиеся кости прибираются грызунами.

Закон природы, разводят руками ученые. Выживают сильнейшие. А хищник сам может сделаться жертвой.

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