Самые непопулярные маршруты назвали в Красноярске

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-23T09:12:15+03:00

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Список маршрутов с самым низким пассажиропотоком составили в Красноярске. Он появился накануне на сайте городской администрации.

Сюда вошли 16 маршрутов, это автобусы под номерами 10, 11, 12, 14, 19, 22, 26, 31, 37, 49, 52, 55, 56, 64, 87 и 95. А также все троллейбусы и трамваи.

- 52-й автобус, например, идет от Мясокомбината. Это почти черта города. Альтернатива ему – только 87-й. И оба попали в непопулярные, - обсуждают в соцсетях горожане. – Что теперь с ними будет?

Маршруты с «низким пассажиропотоком» непопулярными считать не стоит, пояснили нашим коллегам с телеканала «Енисей» в минтрансе. Дело в том, что п большей части все они едут с окраин. И пока добираются до густонаселенных районов, салоны обычно остаются полупустыми.

Понятно, что рентабельными такие маршруты не являются. Однако это не означает, что возить людей с окраин не будут. В нынешнем году вышеназванные автобусы продолжат работу. Для этого их будут субсидировать.