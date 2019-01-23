2019-01-23T09:12:15+03:00
Общество

Самые непопулярные маршруты назвали в Красноярске

Что их ждет?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самые непопулярные маршруты назвали в Красноярске.Самые непопулярные маршруты назвали в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Список маршрутов с самым низким пассажиропотоком составили в Красноярске. Он появился накануне на сайте городской администрации.

Сюда вошли 16 маршрутов, это автобусы под номерами 10, 11, 12, 14, 19, 22, 26, 31, 37, 49, 52, 55, 56, 64, 87 и 95. А также все троллейбусы и трамваи.

- 52-й автобус, например, идет от Мясокомбината. Это почти черта города. Альтернатива ему – только 87-й. И оба попали в непопулярные, - обсуждают в соцсетях горожане. – Что теперь с ними будет?

Маршруты с «низким пассажиропотоком» непопулярными считать не стоит, пояснили нашим коллегам с телеканала «Енисей» в минтрансе. Дело в том, что п большей части все они едут с окраин. И пока добираются до густонаселенных районов, салоны обычно остаются полупустыми.

Понятно, что рентабельными такие маршруты не являются. Однако это не означает, что возить людей с окраин не будут. В нынешнем году вышеназванные автобусы продолжат работу. Для этого их будут субсидировать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Сурин назначен президентом - председателем правления «Запсибкомбанка»
Огромный кружевной светильник появился в сквере Сурикова
Реальные доходы красноярцев хотят выяснить статистики
После ликвидации забившего в Красноярске фонтана кипятка ведется ремонт трубопровода
На 583 рубля подняли в Красноярском крае выплаты почетным донорам
За разрешение другу отстрелять 1,4 тысяч соболей осудили экс-инспектора минэкологии
Митинг против мусорной реформы пройдет в Красноярске
Авиационный ангар на красноярской Взлётке снесут до конца февраля
Ушел в тайгу и не вернулся. Пропавшего без вести мужчину ищут в Красноярском крае
В Сосновоборске 11-летний мальчик пропал по пути в школу
За неделю в больницы Красноярского края с подозрением на пневмонию привезли почти 900 человек
Украли шар: в центре Красноярска вандалы сломали арт-елку
Гостей Красноярска будет принимать «умный железнодорожный вокзал»