В Красноярском крае полицейские спасли пятилетнюю девочку, оказавшуюся в 30-градусный мороз на улице босиком

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-22T08:56:23+03:00

Полицейские усадили девочку в патрульную машину, отогрели и отвезли в больницу. Фото: стоп-кадр

Малышка проснулась ночью дома одна, испугалась и выбежала на улицу в том, в чем была [видео]

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В Красноярском крае полицейские спасли пятилетнюю девочку, оказавшуюся в 30-градусный мороз на улице без одежды и босиком. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, сообщение об этом опубликовали на сайте федерального МВД.

Полицейские спасли пятилетнюю девочку.

Как прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инспекторы ДПС Михаил Русаков и стажер Денис Сальников ночью патрулировали улицы районного центра Ирбейского.

На одной из улиц возле забора они увидели маленькую девочку, которая стояла в снегу босиком. На улице, тем временем, было около -30 градусов.

Полицейские усадили девочку в патрульную машину, отогрели и отвезли в больницу. Ирбейское – хоть и районный центр, но поселок небольшой, поэтому маму малышки нашли быстро.

Женщина рассказала: она ушла на работу в ночную смену. Девочку оставила со своим взрослым сыном. Тот, когда сестренка уснула, куда-то вышел. Девочка проснулась, поняла, что дома одна и испугалась, поэтому выбежала на улицу в том, в чем была.

Скорее всего, с мамой девочки проведут профилактическую беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.