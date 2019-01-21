В Солнечном открыли набор в новый детский сад

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-21T14:59:52+03:00

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Хорошая новость для жителей Солнечного - в марте в микрорайоне откроют детский сад на 300 малышей. Он находится на Ольховой, и ходить сюда могут ребятишки от полутора лет. Комплектовать группы начали уже сейчас. В данный момент в здании завершаются отделочные работы, в группах (а их 12) убираются и расставляют мебель. Кроме уютных групп, здесь имеются медкабинет, кабинет психолога и логопеда, пищеблок и спортзал.

Заниматься с детьми будут по специальной программе, в которую кроме традиционных развивающих предметов входят детская йога, английский язык, тестопластика и хореография. Персонал, к слову, уже нанят и тоже ждет начала работы. Всего в садике 74 сотрудника. Запись в садик номер 89 открыта в системе «Дошкольник». Кроме того, записатьс в группу можно, оставив заявку по телефонам: 8 (391) 226-15-06, 226-13-27, 226-15-24.