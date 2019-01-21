СЕГОДНЯ 05:36 2019-01-21T05:36:02+03:00

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В Красноярске сокращается объем выдачи ипотеки на новостройки, сообщают Городские новости. Сейчас у Сбербанка, по данным издания, ее доля составляет порядка 28 процентов от общего числа ипотечных кредитов. Всего в прошлом году банк выдал 19 тысяч ипотечных кредитов на 30 миллиардов рублей. А вот ипотека на покупку вторичного жилья, наоборот, пользуется уверенным спросом.

Похожая тенденция и в других банках. Издание приводит в пример ВТБ. Здесь выдано в прошлом году 9 тысяч ипотек на сумму свыше 16 миллиардов рублей. 59 процентов - кредиты на вторичное жилье. Что касается новостроек, то на их долю пришлось только 23 процента. Остальное - рефинансирование ипотек.

Добавим, что по сообщению Центробанка, красноярцы взяли в прошломгоду кредитов на 181 милоиард рублей. И ипотека - самый популярный продукт.