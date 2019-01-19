2019-01-19T07:16:53+03:00
Происшествия

Двое туристов заблудились на Столбах под Красноярском

Найти дорогу назад сами они не смогли
Ася ЖУКОВА
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Двое туристов заблудились на Столбах под Красноярском.Двое туристов заблудились на Столбах под Красноярском.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Столбах под Красноярском потерялись двое туристов. Об этом ЧП рассказали в КГКУ «Спасатель».

Все случилось вчера, 18 января. Люди отправились в поход и сбились с дороги. Вернуться обратно самостоятельно не сумели. Благо, с собой были телефоны. Позвонили спасателям. Сотрудники поста, расположенного прямо в заповеднике, выдвинулись на место. И вскоре смогли разыскать пропавших. А после отвезли их на остановку автобусов.

И еще два случая. Один произошел в Шарыпово. К спасателям обратились родственники пожилой женщины. Она была дома одна, но двери не открывала. Опасались, что с ней что-то неладное. Когда сотрудники отряда вскрыли квартиру, они увидели: хозяйка лежит без сознания. Оказали первую помощь, а потом передали врачам «скорой».

- Также выезжали на базу отдыха «Маяк», - пишут в сводке отряда. – Там одному из отдыхающих понадобилась помощь. У мужчины случился инсульт. Его эвакуировали, увезли в расположение отряда. Вызвали «скорую помощь».

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