На юге Красноярского края сняли редкого черного дятла

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-18T11:22:41+03:00

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На юге Красноярского края в национальном парке «Шушенский бор» сотрудники совершенно случайно сняли на видео редчайшего черного дятла – желну. Краснокнижная птица увлеченно стучала по дереву, добивая себе пропитание и поэтому позволила человеку подойти к себе довольно близко. Однако скрип снега под ногами сотрудника в конце концов испугал дятла и он улетел.

За размеры желну называют «орлом среди дятлов» - размах его крыльев достигает 80 сантиметров. К сожалению, популяция этой птицы снижается из-за вырубки старых лесов. Ведь именно в старых деревьях дятлы и находят себе корм – личинки насекомых, прячущихся под корой.

Кстати, называют еще самой выносливой птицей, ведь он может стучать по дереву хоть целый день. Ученые подсчитали, что в день он добывает около 600 личинок короедов и других вредителей. Правда, порой увлекается так, что может оставить дерево совсем без коры.

Специалисты нацпарка также добавили, что на юге Красноярского края и Хакасии популяция черного дятла стабильна благодаря большим заповедным территориям.