На окраине Красноярска рядом со школой полыхал прицеп от фуры

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-18T09:40:09+03:00

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Сегодня утром, 18 января, на окраине Красноярска полыхал прицеп от фуры. Территориально – это улица Алеши Тимошенкова в микрорайоне «Водники». А рядом – два детских сада и школа. Так что педагогам и детям пришлось понервничать. К счастью, все обошлось. Столб черного дыма было видно за километры.

Информация от очевидцев появилась в группе «ЧП-Красноярск». Там предположили, что большегруз «МАЗ» перевозил мебель в прицепе, но что-то пошло не так и машина загорелась. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причины будут устанавливать – это необходимо еще и для владельцев груза, который был в фуре. Если товар был застрахован, он может получить страховку.

Напомним, что накануне в районе ЛДК сгорел пассажирский автобус. Это была конечная остановка, поэтому пассажиров в салоне не было и в пожаре никто не пострадал.