Полыхал, как факел: в Красноярске на остановке ЛДК сгорел автобус № 31
ЧП случилось на конечной остановке маршрутных автобусов в Красноярске: загорелся 31-й. Да так, что дым столбом, а пламя до неба. О возгорании стало известно в 11.19 минут по местному времени, сообщает ТВК. Видео происшествия тут же появилось в соцсетях.
Горит автобус.Видео: соцсети
Известно, что пассажиров в салоне в момент пожара не было. Автобус стоял на «конечке» - все уже разошлись.
- Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - В 11.49 пожар потушили. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники.
В данный момент специалисты выясняют, в чем же причина возгорания. Вероятнее всего, ей могла стать неисправная проводка. Впрочем, выводы делать пока рано. О сроке службы автобуса на дорогах краевого центра, его техничекском состоянии и времени последнего обследования на исправность ничего не сообщается.