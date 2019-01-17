2019-01-17T10:03:40+03:00
Происшествия

Полыхал, как факел: в Красноярске на остановке ЛДК сгорел автобус № 31

Люди не пострадали [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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ЧП случилось на конечной остановке маршрутных автобусов в Красноярске: загорелся 31-й. Да так, что дым столбом, а пламя до неба. О возгорании стало известно в 11.19 минут по местному времени, сообщает ТВК. Видео происшествия тут же появилось в соцсетях.

Горит автобус.Видео: соцсети

Известно, что пассажиров в салоне в момент пожара не было. Автобус стоял на «конечке» - все уже разошлись.

- Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - В 11.49 пожар потушили. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники.

В данный момент специалисты выясняют, в чем же причина возгорания. Вероятнее всего, ей могла стать неисправная проводка. Впрочем, выводы делать пока рано. О сроке службы автобуса на дорогах краевого центра, его техничекском состоянии и времени последнего обследования на исправность ничего не сообщается.

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