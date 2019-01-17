В Красноярске на Крещение 2019 купаться можно только в трех купелях
До Крещения остается все меньше времени. В Красноярске к празднику оборудовали три иордани, в которых купаться будет безопасно. Сотрудники Роспотребнадзора одобрили качество воды в них, а спасатели организуют тут дежурные посты.
Итак, купаться можно будет:
- на протоке Посадной (в районе Дубровинского, 45а) – здесь будет установлена деревянная купель с двумя лестницами, вода в нее поступать будет через насосы. Также здесь будут места для переодевания.
- храм Рождества Христова (Павлова) – здесь будет иордань, а также можно будет набрать крещенской воды.
- Остров Отдыха, место купаний моржей «Криофила».
Специалисты напоминают и предупреждают: пьяным купаться нельзя ни в коем случае. Кроме того, на купания необходимо взять с собой полотенце, теплые вещи. Если у вас имеется хроническое заболевание – купаться лучше не стоит.
Купания начнутся с полуночи 19 января.