В Красноярске на Крещение 2019 купаться можно только в трех купелях

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-17T15:13:14+03:00

В Красноярске на Крещение купаться можно только в трех купелях Фото: Мария ЛЕНЦ

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До Крещения остается все меньше времени. В Красноярске к празднику оборудовали три иордани, в которых купаться будет безопасно. Сотрудники Роспотребнадзора одобрили качество воды в них, а спасатели организуют тут дежурные посты.

Итак, купаться можно будет:

- на протоке Посадной (в районе Дубровинского, 45а) – здесь будет установлена деревянная купель с двумя лестницами, вода в нее поступать будет через насосы. Также здесь будут места для переодевания.

- храм Рождества Христова (Павлова) – здесь будет иордань, а также можно будет набрать крещенской воды.

- Остров Отдыха, место купаний моржей «Криофила».

Специалисты напоминают и предупреждают: пьяным купаться нельзя ни в коем случае. Кроме того, на купания необходимо взять с собой полотенце, теплые вещи. Если у вас имеется хроническое заболевание – купаться лучше не стоит.

Купания начнутся с полуночи 19 января.