2019-01-17T08:27:59+03:00
Общество

Крещение в Красноярске-2019: места для купания и праздничные службы в храмах

Где организуют купели, чтобы искупаться на крещение в Красноярске 19 января
Анастасия ШАЙХОВА
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Праздничные богослужения пройдут в ночь с 18 на 19 январяПраздничные богослужения пройдут в ночь с 18 на 19 январяФото: Мария ЛЕНЦ
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19 января православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господня. В этот день принято набирать святой воды в храмах, посещать божественные литургии и, конечно же, самые смелые верующие погружаются в прорубь (места для окунания еще не определены).

Ночные службы

В ночь с 18 на 19 января Владыка Пантелеимон возглавит ночную Божественную литургию в Кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы (улица Сурикова, 26, начало службы в 23.00).

Во всех остальных храмах состоятся праздничные богослужения, в большинстве – это утренние службы, начало которых по традиции в 7 часов.

- Железнодорожный район

Храм святого Иоанна Предтечи (ул. Горького, 27, Архиерейский дом, тел. (391) 211-83-72)

- Кировский

Храм Рождества Христова (ул. Щорса, 44а, тел. (391) 235-52-14)

- Ленинский

Храм святого великомученика Пантелеимона (ул. Инструментальная, 12, Городская клиническая больница №20, тел. (391) 272-14-43)

- Октябрьский

Храм святого Архистратига Михаила и чуда его в Хонех (ул. Елены Стасовой, 20 (мкрн. Ветлужанка), тел. (391) 245-17-30, 245-17-80)

- Свердловский

Трехсвятительский храм (ул. Свердловская, 30а, ст. Базаиха, тел. (391) 261-11-84)

- Советский

Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Партизана железняка, 3а, Краевая клиническая больница, тел. (391) 258-42-24)

- Центральный

Благовещенский собор (ул. Ленина, 15, Благовещенский женский монастырь, тел. (391) 227-22-60)

Освященной воды можно набрать в любом храме, начиная с утра 18 января и весь день 19 января, непосредственно в праздник Крещения.

КУПЕЛИ

В Красноярске окунуться можно предварительно (точную информацию в МЧС еще не озвучили) в пяти местах. Это:

- на реке Базаиха в Свердловском районе;

- в Солонцах;

- в Енисее на территории базы клуба «Криофил», остров Отдыха;

- напротив улицы Дубровинского, 114, район Железнодорожного моста;

- в купели у храма Рождества Христова на улице Щорса, 44 а.

Только если здоров и вынослив

- При погружении в ледяную воду происходит резкий спазм сосудов, - объясняет Наталья Хало, заведующая неврологическим отделением Красноярской межрайонной больницы №20. – Может повыситься артериальное давление, произойти остановка сердечной деятельности. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в прорубь нырять нельзя. Не стоит этого делать и тем, кто страдает ожирением и спазмом сосудов.

Также, по мнению медиков, категорически запрещено погружаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения и людям с заболеваниями органов дыхания, кожными проблемами, гинекологическими и урологическими заболеваниями.

Как правильно погружаться:

- заранее начать закалять организмом контрастным душем;

- находиться в воде непродолжительное время;

- после погружения растереться махровым полотенцем и выпить горячего чаю.

КСТАТИ

Что с погодой?

Погода в Красноярске на Крещение-2019:

Суббота, 19 января – днем -4, ночью -14;

Воскресенье, 20 января – днем -3, ночью -7;

Понедельник, 21 января – днем -3, ночью -11

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