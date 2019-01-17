380 малышей пойдут в новые детсады в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-17T08:09:33+03:00

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В Пашенном построят сразу два новых детских сада, на 190 мест каждый, сообщают Городские новости. Строительство обещают завершить к концу этого года. Пока же стройка на начальном этапе: вырыты котлованы, вбиты сваи, идет сборка коробки. По словам строителей, монтаж объектов окончится в апреле, останется только остекление и отделка.

Стройку накануне осмотрел мэр города Сергей Еремин, который напомнил, что в развивающемся микрорайоне построят и школу на 1280 мест.

- В 2019 году в Красноярске планируется построить 8 детских садов на 1950 мест, - пообещал Еремин. - Семь из них строятся. Восьмой, в микрорайоне Нанжуль-Солнечный, активно готовится к приёму маленьких новоселов.

Садики появятся в Покровском, Солонцах-2, на Бугаче и в Слободе Весны.