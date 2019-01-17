2019-01-17T07:03:54+03:00
Общество

Эксперты Роспотребнадзора проверили качество воды перед крещенскими купаниями в Красноярском крае

Пробы воды соответствуют нормам
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Эксперты Роспотребнадзора проверяют качество воды перед крещенскими купаниями в КрасноярскеЭксперты Роспотребнадзора проверяют качество воды перед крещенскими купаниями в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Крещение Господне уже через пару дней, а поскольку морозов синоптики не ожидают, людей, желающих окунуться в этом году, вероятнее всего, будет намного больше, чем в прошлом. Эксперты Роспотребнадзора в преддверии праздника решили проверить качество воды во всех водоемах, где жителям Красноярского края официально разрешено купание.

Итак, пробы воды взяты: в реке Чулым в Ачинске, на Паромной, 22 в Назарове, в Новобирилюссах, в Балахте; в реке Улуйка села Большой Улуй; в реке Катык (Тюхтет); в реке Усолка (Устьянск Абанского района); в озере Святое (Апаноключинский сельсовет, Абанский район); в реке Кан (Бражное); озеро Водопьяниха, озеро Линево (Холмогорский сельсовет); в озере Большое (Шарыповский район); в Ангаре (в районе Богучан); в микрорайоне «Лукоморье» Богучанского водохранилища (Кодинск); у причала Богучанской ГЭС; в озере Солдатово (Минусинский район); в реке Сыда (улица Ломоносова, Идринское).

По информации специалистов ведомства, все пробы соответствуют нормам. Однако мониторинг качества воды, в том числе и питьевой продолжается.

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