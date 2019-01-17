СЕГОДНЯ 06:04 2019-01-17T06:04:05+03:00

В Красноярском крае полицейский отказался от взятки в 150 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Начальнику ОЭБиПК ОМВД России по Кежемскому району один из предпринимателей Кодинска предложил взятку в 150 тысяч рублей. Сумма немаленькая, но полицейский оказался честным и выполнил свой долг, сообщил о взяткодателе коллегам. В момент передачи денег предпринимателя задержали, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

А началось все в декабре.

- При проведении мероприятия «Контрафакт» в ходе проверочной закупки продавец магазина продал кроссовки марки «Reebok» с признаками подделки, - пояснили в следствии.

Естественно, такая ситуация грозила предпринимателю проблемами, и 23 декабря он попытался с помощью взятки откупиться от уголовного дела и штрафа. Но, как говорится, не на того нарвался. В настоящее время мужчина уже допрошен. Следователи рассказали, что он признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.