СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-15T11:04:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервисы, показывающие, где автобус, не работают в Красноярске. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск читатели, еще в начале января перестали работать два (по некоторым данным, три) самых популярных мобильных приложения, пользователи которых ранее могли узнать информацию о движении городского общественного транспорта.

Тем временем, портал МКУ «Красноярскгортранс», основной источник, откуда брали информацию остальные ресурсы, продолжал работать в обычном режиме.

Как пояснили в департаменте транспорта городской администрации, заблокировали эти приложения именно их специалисты, поскольку на этих сервисах пользователя предлагали платные услуги. И на это жаловались красноярцы. Не исключено, что в скором времени приложения заработают вновь, если платные функции оттуда уберут.

КОНКРЕТНО

Где всегда можно узнать информацию о движении городского общественного транспорта:

- на сайте МКУ «Красноярскгортранс» по этой ссылке.