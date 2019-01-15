2019-01-15T09:38:10+03:00
Авто

Теперь и в Канске: дорожные полицейские открыли еще один пункт проката детских автокресел

Куда можно обратиться, чтобы арендовать удерживающее устройство?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Рассчитан пункт на тех родителей, у кого своего автомобиля нет, а нужно, скажем, куда-то ехать на чужой машине. Чтобы не покупать специально для этого удерживающее устройство, его можно взять в прокат на время.Рассчитан пункт на тех родителей, у кого своего автомобиля нет, а нужно, скажем, куда-то ехать на чужой машине. Чтобы не покупать специально для этого удерживающее устройство, его можно взять в прокат на время.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Теперь и в Канске: дорожные полицейские открыли еще один пункт проката детских автокресел. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, несколько лет назад два таких пункта, где можно арендовать удерживающее устройство, открылись в краевом центре. Теперь услуга аренды автокресла доступна жителям Канска, района и ближайших территорий. Рассчитан пункт на тех родителей, у кого своего автомобиля нет, а нужно, скажем, куда-то ехать на чужой машине. Чтобы не покупать специально для этого удерживающее устройство, его можно взять в прокат на время.

- Сейчас в распоряжении пункта 12 удерживающих устройств для детей разного возраста. Внести свой вклад в проект могут и граждане, передав ставшие ненужными бустеры или детские автокресла, - говорят в пресс-службе полиции.

КОНКРЕТНО

По какому адресу работает пункт проката в Канске:

- Николая Буды, 56/1.

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