Поющие рюкзаки: школьники из Красноярска поддержали флешмоб певицы Адель
Поющие автобусы, поющие пельмени, теперь вот поющие рюкзаки – все это флешмоб #AdelleChellenge в поддержку британской певицы Адель, которая недавно заявила о своем уходе со сцены. Оказалось, что и в Красноярске у Адель много фанатов. Ученики лицея №6, например, решили поддержать ее, выстроив в несколько рядов свои рюкзаки, поющие хит Адель «I wish nothing but the best for u».
Флешмоб в поддержку Адель.Видео: соцсети
Напомним, начали его британские фанаты Адель, прознавшие, что знаменитая певица, обладательница премий «Золотой глобус» и «Оскар», решила прекратить успешную карьеру и больше времени проводить с семьей.
Известно, что в России это не первый случай, когда певицу так поддерживают. Например, ранее Мосгортранс выпустил ролик с поющими автобусами.
Добавим, что в октябре прошлого года Адель возглавила рейтинг самых богатых певиц Британии. За прошлый год ее состояние возрасло на 19,2 миллиона долларов.