2019-01-14T09:58:33+03:00
Экономика

В Красноярске остался только один крупный супермаркет «Rosa»

Остальные закрыли
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске остался только один крупный супермаркет «Rosa»В Красноярске остался только один крупный супермаркет «Rosa»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске остался один супермаркет «Rosa» - на проспекте Мира, 10. Остальные супермаркеты закрыли, соощает «Деловой квартал». Сеть решила сократить в городе свое присутствие в городе до минимума. Почему – не сообщается. Не исключено, впрочем, что супермаркеты премиум-класса оказались нерентабельными.

Добавим, что супермаркеты закрывались в разных частях города планомерно и постепенно уже давно. Последний, на Капитанской, закрыли после нового года. Планируется ли в дальнейшем закрыть и его - пока неизвестно. Однако не исключено, что освободившуюся нишу на рынке займет другой ретейлер. Возможно, это X5 Retail Group, которая год назад уже пыталась войти на рынок Красноярска, купив местную сеть «Красный Яр». Однако сделка не состоялась. Известно, что компания планировала запустить в городе сеть супермаркетов шаговой доступности «Пятерочка».

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