«Паровозик» из пяти машин собрал невнимательный водитель у Коммунального моста

СЕГОДНЯ 07:38 2019-01-14T08:10:27+03:00

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На перекрестке Вейнбаума и Маркса сегодня утром, в районе 08.45, произошло массовое ДТП. Пять машин собрались в гармошку по вине водителя, который не сбросил вовремя скорость перед перекрестком и не справился с управлением. Впрочем, все обстоятельства еще предстоит выяснить. На мосту из-за этого образовалась пробка. Видео аварии попало в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/686115" frameborder="0"></iframe> Паравозик на Вейнбаума.Видео: соцсети

Как рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю, пострадавших в аварии нет, однако финансовый ущерб от ДТП, судя по всему, выйдет солидный. Его еще только предстоит оценить. Что касается обстоятельств аварии, то они таковы: четыре авто стояли достаточно близко друг к другу. Пятый въезжает в последнюю машину, на скорости тараном волочит ее и по инерции автомобили врезаются друг в друга.

Виновника и все нюансы происшествия предстоит установить сотрудникамгосавтоинспекции.