«Енисей» одолел «Кузбасс» в чемпионате России по хоккею с мячом

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-13T13:50:57+03:00

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«Енисей» вырвал победу у «Кузбасса» в очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Игра прошла сегодня в Красноярске. И началась она с феерического гола Дмитрия Макарова: мяч оказался в воротах кемеровчан на первых минутах игры. Темп красноярцы взяли хороший: в первом тайме голами отметились Сергей Ломанов и Алмаз Миргазов. Растерянность гостей длилась недолго. Владимир Каланин и Вячеслав Швецов один за другим оформили по голу в ворота «Енисея». Со счетом 3:2 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме противостояние усилилось. Жесткие атаки на высокой скорости, прекрасная работа вратарей - динамика игры, по словам болельщиков, была на высоте. Счет сравнял Денис Борисенко - 3:3. Однако это не помогло «Кузбассу». Очередной гол в ворота гостей оформил Патрик Шестрем. Общий счет поединка 4:3 в пользу «Енисея».

Следующим соперником красноярской команды станет «Старт» (Нижний Новгород). Игра пройдет 16 января в Нижнем Новгороде.