Роспотребнадзор рассказал красноярцам о правильном питании зимой

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-13T11:50:04+03:00

Больше нежирного мяса, зерновых и жирной рыбы - и вы точно не замерзнете

Изменить размер текста: A A

Не хотите мерзнуть и болеть в морозы? Тогда прислушайтесь к советам краевого Роспотребнадзора, специалисты которого рекомендуют красноярцам пересмотреть свое меню на зимний период. Итак, по мнению специалистов, зимой, в условиях острого дефицита солнечного света, в рационе должна присутствовать пища, богатая полезными жирами и углеводами.

Речь, конечно, не о гамбургерах, а о... жирной рыбе. Она содержит полезные кислоты Омега-3. Кроме того, в рационе должны быть растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков). Чтобы поддержать иммунитет, питайтесь нежирным мясом, курицей, индейкой. Хорошо в этот период употреблять бобовые, молочную продукцию. Овощам и фруктам также обязательно должно найтись место на вашем столе. Капуста, морковь, лук и чеснок, свежая зелень, гранаты, цитрусовые, яблоки и орехи - вот бесценный источник витаминов.

Соблюдать норму воды - тоже немаловажно в холода. Обязательно пейте по 1,5 - литра в день. Если вы будете исполнять эти простые рекомендации, точно не заболеете!