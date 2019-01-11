В новогодние праздники красноярцы потребили 4 миллиона кубометров питьевой воды

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-11T15:22:54+03:00

В этом году у коммунальщиков хлопот было меньше

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В «КрасКоме» подвели итоги работы хозяйства в новогодние праздники – с 30 декабря по 10 января. И подсчитали, что красноярцам было подано около 4 миллионов кубометров питьевой воды. Принято и очищено 3,5 миллиона кубометров сточной воды.

Водозаборы, очистные сооружения, котельные, трансформаторные подстанции и другие объекты коммунальной инфраструктуры отработали без сбоев, в своем технологическом режиме.

- Впервые за последние 5 лет в период новогодних праздников и рождественских каникул на сетях холодного водоснабжения было зарегистрировано всего 11 утечек, устранение которых требовало применения землеройной техники, - отметил главный инженер компании Геннадий Кадушкин. Для сравнения, в прошлом году в первые дни таких утечек было 26.

А культура пользования системой канализации у красноярцев все таки хромает. Забитую твердым мусором городскую канализацию коммунальщикам пришлось чистить вручную. Жировые отложения разбивали водой под большим давлением. Благодаря оперативным действиям дежурных слесарей удалось предотвратить масштабный выход стоков на проезжую часть.