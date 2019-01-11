2019-01-11T12:55:40+03:00
Общество

Красноярский журналист переехал в Белоруссию и занялся фигуристами

По факту – вернулся на родину
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский журналист переехал в Белоруссию и занялся фигуристами. Фото: личная страница Юрия Тишкова в "Фейсбуке"Красноярский журналист переехал в Белоруссию и занялся фигуристами. Фото: личная страница Юрия Тишкова в "Фейсбуке"
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Известный красноярский журналист Юрий Тишков, в 2014 – 17 годах занимавший пост руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края, сменил место жительства и профессию. Из Сибири он переехал в Беларусь. Теперь он – руководитель Спортивного директората по фигурному катанию, который входит в состав Союза конькобежцев Белоруссии.

- Переезд связан с приглашением белорусской стороны возглавить национальную федерацию фигурного катания, - написал Юрий Тишков на своей странице в «Фейсбуке».

Он считает, что сейчас перед ним стоит непростая задача – поднять уровень подготовки белорусских спортсменов на такой уровень, когда они смогут вновь участвовать в Олимпийских играх.

Добавим, что Тишков родом из Минска, он – мастер спорта по фигурному катанию. Уезжая из Красноярска он поблагодарил своих друзей и партнеров, с кем ему довелось здесь работать.

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