Красноярский журналист переехал в Белоруссию и занялся фигуристами
Известный красноярский журналист Юрий Тишков, в 2014 – 17 годах занимавший пост руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края, сменил место жительства и профессию. Из Сибири он переехал в Беларусь. Теперь он – руководитель Спортивного директората по фигурному катанию, который входит в состав Союза конькобежцев Белоруссии.
- Переезд связан с приглашением белорусской стороны возглавить национальную федерацию фигурного катания, - написал Юрий Тишков на своей странице в «Фейсбуке».
Он считает, что сейчас перед ним стоит непростая задача – поднять уровень подготовки белорусских спортсменов на такой уровень, когда они смогут вновь участвовать в Олимпийских играх.
Добавим, что Тишков родом из Минска, он – мастер спорта по фигурному катанию. Уезжая из Красноярска он поблагодарил своих друзей и партнеров, с кем ему довелось здесь работать.