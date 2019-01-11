2019-01-11T10:28:22+03:00
Общество

В Красноярске вновь изменился тариф на вывоз мусора для населения: его уравняли для всех

Теперь жители правого и левого берега будут платить по 79,74 рубля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске вновь изменился тариф на вывоз мусора для населенияВ Красноярске вновь изменился тариф на вывоз мусора для населенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Что ни день – то новости: в Красноярске вновь изменился тариф на вывоз мусора для населения. Стало известно, что жители правого и левого берега, а также частного сектора будут платить одинаковую для всех сумму – по 79,74 рубля на человека. До этого называли 87,52 рубля – для жителей многоквартирных домов правого берега, 125,31 рублей для жителей частных домов левого берега и 137,51 рубля – для жителей частных домов правого.

Соответствующий документ был подписан еще в конце декабря. Но известно об этом стало только сейчас, после того, как в городе прокатилась волна недовольства по поводу работы левобережного оператора. Напомним, что накануне первый замглавы города Владислав Логинов признал, что «Красноярской рециклинговой компании» не хватило опыта и начало мусорной реформы она провалила.

Под давлением общественного мнения, к которому после праздников присоединились и чиновники, левобережный оператор согласился произвести расчет за январь за вывоз мусора. А полностью очистить город от отходов пообещали до завтрашнего дня, 12 января.

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