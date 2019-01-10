На решение проблемы с вывозом мусора в Красноярске потребуется три недели

С началом нового года Красноярск столкнулся с серьезной проблемой: левобережная часть города утонула в мусоре. Первые пару дней января красноярцы старались не обращать на это внимания: праздник же, коммунальщики тоже люди. Но когда мешки с мусором перестали вмещаться в контейнеры и превратились в горы, народ зароптал. В социальных сетях вместо новогодних елок и тарелок с тортами стали выкладывать фотографии переполненных контейнеров. В мэрии рассказали, что в обычные дни в городе образуется до 500 тонн бытового мусора, а в праздники объем возрастает еще на 250 тонн.

Как было…

О том, какой в идеале должна быть мусорная реформа, власти города рассказывали еще в декабре. Прежде вывозом мусора занимались управляющие компании. Каждая УК или ТСЖ заключала договор со специализированными транспортными компаниями и платила им деньги за то, чтобы мусоровоз по графику забирал ТБО с площадок во дворах или у подъездов.

Так выглядят мусорные баки в центре Красноярска на проспекте МираФото: Мария ЛЕНЦ

Жильцы оплачивали все это, исходя из площади своей квартиры. Ставки рассчитывали сами УК, где-то выходило примерно по 2 рубля с квадратного метра, где-то по 3 рубля. Не вполне логичный способ расчета, согласитесь: какая связь между жилой площадью и количеством мусора?

Минус такого способа вывоза отходов в том, что все было завязано на управляющей компании. Недавний пример из микрорайонов Черемушки и Энергетиков. Там летом 2018-го разорилась УК «Новый вектор» и начались мучения жильцов двухэтажек. Мусор неделями копился неделями под окнами домов и детских садов. А жильцы без конца писали жалобы чиновникам.

… как должно быть…

Мусорную реформу для того и придумали, чтобы навести порядок. Теперь за все отвечает региональный оператор: собрать, вывезти, переработать, обезвредить, утилизировать. С оператором должны подписать договора, во-первых, все ТСЖ и УК. И во-вторых, все полигоны, перерабатывающие заводы и перевозчики мусора. Весь транспорт должен быть снабжен системой ГЛОНАСС, чтобы можно было отследит, куда что отвозится. По большому счету, на учете должен быть каждый мусорный контейнер в городе.

Красноярск поделили между собой два региональных оператора. Это немного странно, согласитесь. Если бы сказали, что город большой, один оператор не справится, дайте два – было бы понятно. А так ведь к каждому оператору привязали еще по несколько районов:

- левый берег – «Красноярская рециглинговая компания» (в технологическую зону также вошли Емельяновский, Сухобузимским, Большемуртинский районы и поселок Кедровый);

- правый берег – «РостТех» (вместе с ним Железногорск, Сосновоборск, Дивногорск и районы Манский, Партизанский и Березовский).

И еще, важно отметить: отслеживать работу региональных операторов должны не городские власти, а на уровне правительства края. Конкретно – министерство экологии и рационального природопользования.

Снова центр города, проспект Мира, 54Фото: Мария ЛЕНЦ

… и как стало

Что мы видим после 1 января. На правобережье Красноярска проблем с вывозом мусора не наблюдается, если и были случаи, то единичные. Зато на левом берегу сложилась без пяти минут экологическая катастрофа: горы пакетов, грязь, валяются остатки пищевых продуктов вперемешку с остальным отходами. Зато голубям, крысам и бродячим собакам раздолье.

Пострадали не только жильцы домов, но и предприниматели. Елена Осипова, руководитель компании «Папа Джонс» в Красноярске, рассказала, что пару лет назад она заключила договор с предприятием по вывозу отходов «Бакмэн». У нее несколько точек на левобережье. У каждого есть свой собственный мусорный контейнер. До нового года отходы вывозились исправно. А в январе прекратились.

- Я долго пыталась дозвониться до компании, безрезультатно. И совершенно случайно узнала, что с 1 января «Бакмэн» не будет нас обслуживать. Сейчас заключаем новый договор с другим предприятием.

Власти озвучили масштаб проблемы: более 350 адресов, откуда мусор не вывозился с начала года. Оператору дали два дня, чтобы очистить свою часть города – не справился. Теперь поставили новые сроки – суббота 12 января.

«Сами виноваты»?

Красноярская рециклинговая компания так объяснила причины мусорной проблемы. Во-первых, не все управляющие компании и ТСЖ до конца декабря успели заключить договора на вывоз и утилизацию ТБО. Из 380 таких УК и ТСЖ в числе тех самых опоздавших оказались 80 (хотя многие УК пожаловались, что по многу дней не могли никак достучаться до оператора, чтобы узнать, как и когда они могут заключить договор).

Вторая причина – предыдущие перевозчики, которые прекратили вывозить отходы в конце декабря, да еще увезли свои контейнеры. И третьей причиной всех бед оператор считает самих красноярцев, которые на новогодние каникулы сидели по домам и фактически произвели мусора в три раза больше обычного.

Илья Ильин, директор «Красноярской рециклинговой компании»:

- Мы регулярно проводили встречи с представителями управляющих компаний, районными администрациями, товариществами собственников жилья, говорили о необходимости предоставить нам полные маршруты. Однако многие тянули до последнего. В результате только по Центральному и Железнодорожному району у нас каждый день добавляются десятки новых адресов. Так, на 30 декабря 2018 года у нас было прописано 1423 маршрута. 9 января выявлено уже 2000 адресов только по этим двум районам. Кроме того, нами совместно с районными администрациями были выявлены площадки, с которых предыдущие перевозчики перестали вывозить отходы и увезли свои контейнеры в последние дни декабря. Все они зафиксированы и переданы в работу.

По словам Ильи Ильина, потребуется еще несколько дней, чтобы ликвидировать мусорные завалы. И только через три недели перевозчики войдут в отлаженный график.

На самом деле оператор оказался не готов

По словам первого замглавы города Владислава Логинова, проблема «Красноярской рециклинговой компании» - отсутствие опыта. Понадеялись, что справятся, но свои возможности не рассчитали, стратегию работы не продумали. К тому же надо было догадаться, что в новогодние праздники объем мусора возрастет – все предыдущие годы так было. В результате ситуация вышла из-под контроля в первые же дни.

- Когда мы стали разбираться, оказалось, что в эти дни не хватило водителей для мусоровозов – ушли на каникулы. Еще одной проблемой стало отсутствие техники. Регоператор ориентировался на среднесуточное мусорообразование, тогда как в праздники оно на 50 % выше, - сказал Владислав Логинов.

Администрация города готова помощь муниципальной техникой. До 12 января включительно проблема с мусором в Красноярске должна быть решена. По данным на 10 ликвидирована половина проблемных площадок в Центральном районе; в Зеленой роще – на 80%. Проблемными остаются улицы в Октябрьском районе – 2-ой Хабаровская, Высотная, Вильского, Гусарова, Забобонова, Карбышева, Калинина, Попова, Тотмина, Юшкова, Высотная.

КАК БУДЕМ ПЛАТИТЬ

Вывоз одного кубометра ТБО с левого берега стоит 1 139,18 рубля, с правого — 1 250,12 рубля.

В пересчете на одного человека (с учетом норм накопления мусора), плата в месяц составит:

- левый берег: 79,74 рубля для многоквартирных домов и 125,31 рубля для частных домов;

- правый берег: 87,51 рубля для многоквартирных домов и 137,51 рубля для частных домов.