2019-01-11T08:17:22+03:00
Общество

В Красноярском крае родственницы не смогли по-хорошему разделить наследство

Пришлось вмешаться приставам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае родственницы не смогли по-хорошему разделить наследствоВ Красноярском крае родственницы не смогли по-хорошему разделить наследствоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Рыбинском районе родственницы не смогли самостоятельно по-хорошему поделить доставшееся им по завещанию наследство. Тете и племяннице после смерти близкого человека отошли дом и земельный участок. Поначалу стороны решили: пусть племянница забирает имущество, а взамен она должна выплатить тетке половину его стоимости. Вроде как будет справедливо – не пилить же дом на две части. Даже составили расписку. Но денег – это 550 тысяч рублей – тетка не дождалась. Обратилась в суд и выиграла дело.

Однако даже получив решение суда родственница не спешила его исполнять. И тогда в спор вмешались судебные приставы. Сначала предупредили ответчицу, а потом наложили арест на ее зарплатный счет. Кроме того, гражданка оказалась невыездной – перед ней закрылась возможность вылететь за границу на отдых. В конце концов, меры принудительного взыскания сработали – племянница выплатила своей тете обещанную сумму. На том, похоже, родственные отношения между ними закончились.

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