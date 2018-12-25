2018-12-25T16:48:50+03:00
Общество

Расследование закончили: дело красноярского депутата горсовета Волкова передали в суд

Бывшего народного избранника обвиняют в крупной взятке и мошенничестве
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Аркадия Волкова обвиняют по двум уголовным статьямАркадия Волкова обвиняют по двум уголовным статьямФото: Мария ЛЕНЦ
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Расследование закончили: дело красноярского депутата горсовета Волкова передали в суд. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

Аркадия Волкова обвиняют по двум уголовным статьям: «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Напомним, по версии следователей, в 2016-м Волков, являясь депутатом красноярского горсовета, организовал проект «Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова». Идея была благородной – помощь по хозяйству малоимущим людям: ремонт электрики, сантехники.

Чуть позже депутат обратился к руководителю одной коммерческой организации и попросил трудоустроить в компанию троих людей. За это Волков пообещал оказывать предприятию покровительство, защищать от разного рода проверок. Руководитель организации согласился, и эти люди, фактически не работая, получали в компании зарплату.

По примерно такой же схеме Волков сработал и с директором другой фирмы. Только туда он попросил устроить своего родственника. И снова человек числился, получал зарплату, а на работу не ходил.

Еще у одного руководителя депутат попросил «в пользование» двух сотрудников, чтобы они работали в его, якобы, благотворительном проекте. Люди и работали. Только зарплату получали на основном месте работы. И этому руководителю Волков пообещал покровительство и содействие.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в следственном комитете.

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