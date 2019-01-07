30 миллионов рублей потратит Красноярск на ремонт скверов в период Универсиады

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:08:07+03:00

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Власти Красноярска решили привести в порядок скверы: отремонтировать скамейки и тротуары, убрать мусор, обрезать деревья. Работы намечено провести с января по 31 марта. Согласно условиям госконтракта на эти цели будет потрачено 29,87 миллионов рублей. Подрядчика определят уже 9 января. Судя по тендеру, работы в городе будут идти и в период Универсиады. Подрядчик помимо прочего будет заниматься обсыпкой тротуаров.

В этот период планируется привести в порядок 96 памятников и сотни скверов во всех районах города: провести формовочную, омолаживающую, и санитарную обрезку деревьев, утилизацировать мусор. Под пилу при этом пойдут более 28 кубометров тополей диаметром ствола до 1 метра и еще порядка19 кубометров - толщиной до 80 сантиметров. Заказчиком работ выступает МКУ «УДИБ».