2019-01-07T09:08:07+03:00
Общество

30 миллионов рублей потратит Красноярск на ремонт скверов в период Универсиады

Обрезкой деревьев, уборкой мусора и ремонтом скамеек будут заниматься до 31 марта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
30 миллионов рублей потратит Красноярск на ремонт скверов в период Универсиады30 миллионов рублей потратит Красноярск на ремонт скверов в период УниверсиадыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярска решили привести в порядок скверы: отремонтировать скамейки и тротуары, убрать мусор, обрезать деревья. Работы намечено провести с января по 31 марта. Согласно условиям госконтракта на эти цели будет потрачено 29,87 миллионов рублей. Подрядчика определят уже 9 января. Судя по тендеру, работы в городе будут идти и в период Универсиады. Подрядчик помимо прочего будет заниматься обсыпкой тротуаров.

В этот период планируется привести в порядок 96 памятников и сотни скверов во всех районах города: провести формовочную, омолаживающую, и санитарную обрезку деревьев, утилизацировать мусор. Под пилу при этом пойдут более 28 кубометров тополей диаметром ствола до 1 метра и еще порядка19 кубометров - толщиной до 80 сантиметров. Заказчиком работ выступает МКУ «УДИБ».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские устроили новогоднюю лыжную гонку в -27 градусов
Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как правильно выбрать алкоголь
Под Дивногорском спасатели выручили из беды замерзающую на трассе семью с четырьмя детьми
«Строит планы на новые поездки»: родные рассказали о здоровье красноярской путешественницы бабы Лены
Аристократ среди лимонов: красноярка вырастила на подоконнике 800-граммовый лимон
Теплая и ветренная неделя пришла в Красноярск
Один серый, другой белый: в мэрии рассказали, как должны выглядеть киоски в Красноярске
В Красноярске на проспекте Мира установили новые таблички с адресами домов
В Красноярском крае конфисковано опасных детских товаров на 136 тысяч рублей
В Туве вор выбросил дорогую куртку, когда рассмотрел, что она женская
В аэропорту Красноярска туристов проверяют, какие вирусы они привезли из жарких стран